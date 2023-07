(Di giovedì 27 luglio 2023) Il governo francese ha approvato un nuovoper la riparazione die scarpe, che entrerà in vigore il prossimo ottobre. Ilprevede rimborsi fino a 25 euro per i cittadini francesi che provvedono alla riparazione di abiti e accessori vecchi. L’obiettivo della misura è ridurre gli sprechi e i consumi non necessari, oltre a tutelare gli artigiani del mondo della moda. Ogni anno invengono gettati via 600.000 tonnellate di, di cui solo il 10% viene riciclato. Ilrammendo punta a incentivare le persone ai propri abiti invece di, in modo da ridurre l’impatto ambientale e creare occupazione nel settore della riparazione. La misura potrebbe approdare anche in Italia, su proposta dell’associazione del ...

Ci sono dei paesi vicini a noi, come ad esempio la, nella quale, già da molto tempo, si ... sostanzialmente,un meccanismo categoriale della povertà, a mio parere, discutibile. ...... il salario minimo è un " perfetto slogan " ma bisogna stare attenti quando lo siper ... Olanda,, Irlanda, Belgio e Germania) che superano la soglia dei 9 euro ma tutti con una ...... che conseguentemente abbandonano Fort Rouillé 1799 " Ad Abukir in Egitto, Napoleone I di...in aeroplano attraverso La Manica ( Calais a Dover in 37 minuti) 1917 " Sir Thomas Whyte...

La Francia introduce un bonus per riparare i vestiti al posto di buttarli QuiFinanza

Per uscire dall’impasse politica sul salario minimo occorre che i dettagli su come realizzarlo siano decisi non dalla politica ma da addetti ai lavori: potrebbe occuparsene il Cnel che già raccoglie p ...L’autorità antitrust francese sta indagando sulle pratiche di trattamento dati di Apple in ambito pubblicitario. Oggetto del contendere è l’ App Tracking Transparency, la funzionalità che consente all ...