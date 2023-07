La follia delle multe per l’aria condizionata in auto

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 27 luglio 2023) Nell’ultima puntata della Zanzara, Giuseppe Cruciani ha commentato diversi fatti di cronaca che hanno fatto discutere in questi giorni, tra cui il caso dell’attore Kevin Spacey, l’uccisione di due lupi in Trentino e leper chi tieneaccesa in. “Lo hanno massacrato. Lo hanno costretto praticamente a smettere di lavorare. Gli hanno tolto dei lavori. Gli hanno tolto anche dei soldi, molti soldi. Lo hanno accusato di cose terribili. Tutti quelli del politicamente corretto, tutte le femministe, tutto il #MeToo, il movimento contro le violenze sessuali. È stato assolto da tutto. A Londra, assolto, non colpevole di abusi e molestie sessuali. E si è messo anche a piangere. Di nome fa Kevin, di cognome Spacey. Questo per dire che, se uno viene accusato di molestie sessuali e di stupri, non per ...