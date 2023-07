La Fiorentina incassa 5 gol in 27 minuti | la Gazzetta | “gli atavici problemi della difesa di Italiano” 

(Di giovedì 27 luglio 2023) Ladi Vincenzo Italiano ha perso 5-0 contro la Stella Rossa. Cinque reti subite in meno di mezz’ora. Ancora una volta lamessa su dal tecnico viola si è rivelata disastrosa. Ladello Sport commenta: “Sprofondo viola. Vecchi difetti, gambe che non vanno e tanta confusione. Questo è il quadroche a Belgrado ha fatto una figuraccia. La Stella Rossa gli ha rifilato 5 sberle nei primi 27, ha chiuso il primo round con un palo e altre occasioni per mettere a segno il sesto gol. Meno male che nel secondo i croati hanno rallentato e il solito valzer dei cambi tipico delle amichevoli ha un po’ riequilibrato la partita. Nonostante questo la Viola ha avuto una sola vera occasione per provare a non tornare con lo zero in casella, ma Cabral tutto ...

Sull'estremo difensore di origini indonesiane sono più avanti però Inter e. Infine riecco la tentazione Donnarumma: la Juventus potrebbe provare l'affondo per 'Gigio' se quest'ultimo non ...La partita Stella Rossa -di Mercoledì 26 luglio 2023 in diretta: la squadra di Italiano5 reti in appena 27 minuti, doppietta per Olayinka BELGRADO - Mercoledì 26 luglio, allo Stadio Marakanà di Belgrado,...Dopo aver salutato Arthur , ufficiale oggi il prestito alla, i bianconeri vedono salire ... la Roma pensa a un possibile prestito di Eldor Shomurodov al Cagliari ecome un buon ...

Fiorentina, UFFICIALE: Igor ceduto al Brighton, che incasso! Calciomercato.com

La Fiorentina di Vincenzo Italiano punta il Napoli per trovare subito il dopo Amrabat: al club viola non basta il nuovo innesto Arthur ...Porte girevoli in casa Sampdoria: ieri il club blucerchiato ha trovato l'accordo per la cessione al Lecce del portiere, ma a lasciare Genova potrebbe essere anche l'altro numero uno doriano, ossia Emi ...