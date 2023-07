La Federal Reserve ha alzato ancora i tassi di interesse

Leggi su panorama

(Di giovedì 27 luglio 2023) La(FED) ha aumentato ididi riferimento di 0,25 punti percentuali per ridurre l’inflazione: li ha portati tra il 5,25 e il 5,5 per cento, portandoli al livello più alto da 22 anni a questa parte. La decisione è stata presa all'unanimità dagli 11 membri votanti del Comitato di politica monetaria, il Fomc. «Il comitato continuerà a valutare le informazioni aggiuntive e le loro implicazioni per la politica monetaria», ha dichiarato la Fed nella nota al termine della riunione di due giorni del Fomc. Il presidente Jerome Powell ha ribadito il concetto: «Può essere che aumenteremo ise i dati lo giustificheranno o potremmo fermarci, sempre se le indicazioni che ci arrivano lo richiederanno».Attesa per pomeriggio analoga decisione dalla Bce