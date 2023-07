La denuncia di Fabio Fazio | la Rai ha impropriamente oscurato i profili social di Che tempo che fa

Leggi su feedpress.me

(Di giovedì 27 luglio 2023) « Come avete visto idi Cheche fa non sono attivi , anzi alcuni sono statioscurati, addirittura. Siamo in attesa che ci vengano restituiti. Quello che è accaduto non ha alcuna ragione, non da alcun vantaggio peraltro a chi lo ha fatto». Ad affermarlo, in un video postato sui, è, che ha lasciato la Rai ed è passato sul Nove con il suo programma...