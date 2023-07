La controffensiva ucraina si concentra su Zaporizhzhia | Putin conferma gli attacchi

Kiev ha lanciato un'importante spinta per rimuovere le forze russe dal sud - est dell'come parte della suadurata settimane, impegnando migliaia di truppe nella battaglia nel sud - est del paese, secondo funzionari e analisti occidentali e ucraini. L'ondata di ...Fonti del Pentagono e dell'esercito ucraino dicono che è cominciato "l'affondo principale", inteso come attacco più intenso di tutta la- per adesso. Si tratta della novità più ...È notizia recente il fatto che l'abbia utilizzato le munizioni a grappolo fornite dagli Stati Uniti d'America per lanei confronti della Russia. Il Sottosegretario alla Difesa statunitense Colin H. Kahl ha, ...

Kiev ha lanciato un'importante spinta per rimuovere le forze russe dal sud-est dell'Ucraina come parte della sua controffensiva durata settimane ...La guerra in Ucraina giunge al giorno 519. La massima spinta della controffensiva ucraina è in corso nel sud-est del Paese. Lo hanno detto due funzionari del Pentagono al New York Times. Intanto, la d ...