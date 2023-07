La brusca frenata dell' export di bollicine e prosecco nel mondo

Leggi su agi

(Di giovedì 27 luglio 2023) AGI -per l'industria-locomotiva'industrianel. Dopo il vino fermo, anche ilitaliano ha una inversione di tendenza. A certificarlo è l'Osservatorio'Unione Italiana Vini (Uiv) secondo cui nel periodo gennaio-aprile 2023 il segno meno davanti agli importi per i volumisi presenta come una costante: -20% nel Regno Unito, -6,8% per gli Stati Uniti, -2,4% in Germania. “Sostanzialmente è ila perdere terreno un po' dappertutto, anche oltre la media degli sparkling”, gli scintillanti, spiega il Gambero Rosso: ovvero, -20,2% nel Regno Unito, -12,1% in Belgio, -9% in Svizzera, -8,6% in Germania, -4,5% negli Stati Uniti mentre a ...