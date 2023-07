La bolla energetica pesa (ancora) sulle imprese. Ma gli stoccaggi di gas sono pieni

Leggi su formiche

(Di giovedì 27 luglio 2023) L’onda lunga della crisiitaliane. La normalizzazione del mercato èlontana e il nostro Paese paga uno scottonte, specie appunto sul versante delle attività produttive. Basti pensare che, secondo un report elaborato dal centro studi di Confartigianato guidato da Enrico Quintavalle sulla base dei dati Eurostat e Arera, emerge un valore piuttosto emblematico: in Italia i prezzi al consumo di elettricità e gasdel 79,2% superiore alla media del 2019. Eurozona In Eurozona il divario è più contenuto di circa trenta punti percentuali ed è pari al 49,4%. Ma diamo uno sguardo ai dati di dettaglio. La maggiorazione dei prezzi rispetto il 2019 è del 59,3% in Germania, del 44,8% in Francia, mentre si è quasi ...