La bionda che guidava l’autobomba | i dubbi sul commando e la paura del colpo di Stato | i misteri della strage di via Palestro trent’anni dopo

(Di giovedì 27 luglio 2023) La macchina da rubare la trovarono in via Baldinucci, una strada che divide Dergano dalla Bovisa, due quartieri a nord di Milano. Ma c’era un problema: l’auto era nei pressi di una caserma dei Carabinieri. O forse era un commissariato di Polizia? Gaspare Spatuzza non se lo ricorda con esattezza, come non si ricorda con esattezza molte altre cose relative alladi via. Quello che Spatuzza rammenta bene è di aver rimproverato il suo accompagnatore: Marcello Tutino, un siciliano che abitava da anni a Milano e che quindi conosceva bene le stradecittà. Non abbastanza, evidentemente. “Di tanti posti che ci sono mi porti a rubare la macchina vicino ad un commissariato, una caserma?”, sostiene di avergli urlato Spatuzza pocoaver forzato la portiera di quella Fiat Uno grigio scuro, targata ...