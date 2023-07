La benzina ai massimi da un anno | ecco tutti i prezzi proibitivi dei carburanti

(Di giovedì 27 luglio 2023) Il prezzo dellatorna a salire e tocca quote mai toccate nell'ultimo. La decisione di stoppare il taglio delle accise da parte del governo Meloni inizia a far vedere i suoi frutti. La...

Le ultime rilevazioni registrano un nuovo giro di rialzi: lain modalità self service supera quota 1,88 euro al litro, aida un anno fa, quando era in vigore lo sconto sull'accisa di ...Il gasolio è a 1,73 euro/litro, aida aprile. Eni ha aumentato di due centesimi al litro i prezzi consigliati die gasolio. Per Q8 si registra un rialzo di un centesimo al litro. La ...Il risultato è che per lasiamo aida metà aprile e per il gasolio dai primi di marzo. Una scenario che va pesare sulle tasche degli italiani che in questo periodo si stanno mettendo ...

A ridosso del grande esodo estivo i prezzi di benzina e gasolio tornano a surriscaldarsi. Le ultime rilevazioni registrano un nuovo giro di rialzi: la benzina in modalità self service supera quota 1,8 euro al litro.