La Bce rialza ancora i tassi di interesse

(Di giovedì 27 luglio 2023) Come previsto la Banca Centrale Europea ha alzatoil costo del denaro portando idial 4,25%, con una crescita dello 0,25%. Un rialzo che prosegue la corsa all'insù voluta da Christine Lagarde per combattere l'inflazione. Dovrebbe però essere l'ultimo ritocco deiche per i prossimi mesi, visto anche il conclamato calo dei prezzi, dovrebbero rimanere stabili, se non calare.

Non per la Fed di Jay Powell, non per ladi Christine Lagarde. Quello che è certo è che la disinflazione è più evidente negli Usa che nell'area euro. Come ricorda Kevin Thozet, membro dell'...Lo stallo spagnolo aiuta i Btp A tre giorni dalla riunione dellasalgono i prezzi dei bond ... Il Dragola testa: venerdì le misure sul mattone La grande novità riguarda il risveglio dei Drag ...La prossima settimana sono previste le riunioni della Fed,e della Banca del Giappone, con gli ... I listini sono sostenuti dall'energia (+0,8%) con il petrolio chela testa. Il Wti sale ...

Bce, nuovo rialzo dei tassi di un quarto di punto, al 4,25% Sky Tg24

«Ci aspettiamo che questa volta, la presidente della Bce, Christine Lagarde, si asterrà dall'indicare come probabile un rialzo dei tassi, né escluderà una sospensione dei rialzi», prevedono gli ...Roma, 27 lug. - (Adnkronos) - Nessuna sorpresa dall'ultima riunione prima della pausa estiva del Consiglio direttivo della Bce che ha deciso di innalzare di 25 punti base i tre tassi di interesse di r ...