La Bce non si ferma ma cambia linguaggio | cosa si sta muovendo

(Di giovedì 27 luglio 2023) Più cautela anche se Lagarde avverte: "La decisione di settembre potrebbe non essere quella finale" La Bce non sie alza ancora i tassi di interessi. Il problema di fondo, l’inflazione troppo alta, guida la scelta di incrementare di un quarto di punto il costo del denaro. Ma c’è una novità che si può cogliere guardando alutilizzato nel comunicato che accompagna la decisione. Il tasso di riferimento sale al 4,25% ma il percorso futuro è meno delineato rispetto alle passate riunioni. Sono possibili nuovi rialzi ma le parole scelte modificano lo scenario. Dopo l’ultima riunione di giugno il Consiglio scriveva: “i tassi saranno portati a livelli sufficientemente restrittivi per ottenere un rapido ritorno all’obiettivo”. Oggi la formula è diversa: “i tassi saranno fissati a livelli sufficientemente restrittivi per il tempo necessario”. ...

Roma, 27 lug. "La Bce è in più in sintonia con il Parlamento europeo. L'ennesimo rialzo dei tassi di interesse avvenuto oggi è in contrasto con le assicurazioni fornite in occasione dell'ultimo dialogo monetario in

Non si ferma il contrasto all’inflazione dell’Eurozona. La Bce si è riunita oggi e ha deciso all’unanimità di alzare ancora una volta i tassi di interesse. Arriva così un aumento – il nono in un anno ...Il rialzo dei tassi Bce di 25 punti base rischia di creare non poche difficoltà a chi ha un mutuo a tasso variabile. Ecco di quanto aumenta la rata.