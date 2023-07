La Bce alza ancora i tassi d’interesse | «Inflazione troppo alta | continueremo così per tutto il tempo necessario»

(Di giovedì 27 luglio 2023) La Banca centrale europea ha deciso un nuovo rialzo deid’interessi di 25 punti base: è il nono nell’ultimo anno. Il tasso sui depositi nell’Eurozona salea quota 3,75%, quello per i rifinanziamenti al 4,25%, quello sui prestiti marginali al 4,5%. Si tratta dei livelli più alti per iin area euro da maggio 2001 La decisione della Bce era ampiamente prevista sulla base del suo programma di lotta all’, nonostante le perplessità dei politici dei Paesi più colpiti dalla stretta monetaria – compresa l’Italia – ma anche di molti economisti rispetto all’impatto di un anno di continui rialzi, accusati di frenare l’economia almeno quanto promettono di tenere a bada i prezzi. «L’continua a calare, ma ci aspettiamo che restiper ...

