Kit antigrandine per auto | a ruba per il maltempo Ecco quanto costa e dove trovarlo

(Di giovedì 27 luglio 2023) Il kitè sostanzialmente un telone che ricopre il veicolo e lo protegge dalle intemperie più pesanti. Rispetto ai classici teli monostrato, in grado di riparare dalla pioggia e dal sole ma che poco avrebbero potuto contro i chicchi di grandine grossi come mele che si sono abbattuti su alcune regioni del Nord Italia durante i nubifragi dei giorni scorsi, si tratta di coperture formate da due o più strati di tessuto rinforzato. Viene da sè che maggiore è il numero di strati presenti, più alta risulta essere anche la protezione per carrozzeria e superfici vetrate della vettura. Ad esempio non è detto, anzi è piuttosto improbabile, che un paio di strati sarebbero stati sufficienti a salvaguardare i veicoli in caso di eventi metereologici estremi come quelli che hanno colpito Milano, ma di certo avrebbero limitato i danni subiti dai veicoli. Questo in virtù del ...

Kit antigrandine, boom di acquisti: informazioni e costi La Gazzetta dello Sport

I recenti nubifragi hanno lasciato traccia su numerose carrozzerie e parabrezza. Ecco come difendersi: attenzione, però, uno “scudo” infallibile non esiste ...L'utilizzo di un kit antigrandine offre numerosi vantaggi per gli automobilisti che desiderano proteggere la propria auto durante le tempeste di grandine e i periodi di forti pioggia.