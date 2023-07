H a altre pagine di storia da scrivere: Eliudnon lascia. Anzi, raddoppia. O, a 39 anni - li compirà in novembre - triplica. La missione, dopo il flop di aprile alla maratona di Boston, sesto in 2h09'23', conduce al terzo oro olimpico ...H a altre pagine di storia da scrivere: Eliudnon lascia. Anzi, raddoppia. O, a 39 anni - li compirà in novembre - triplica. La missione, dopo il flop di aprile alla maratona di Boston, sesto in 2h09'23', conduce al terzo oro olimpico ...

Kipchoge sogna Parigi: "Voglio il terzo oro olimpico, così sarò immortale" La Gazzetta dello Sport

Il keniano punta a fare la storia nella città che a 18 anni gli regalò il titolo mondiale dei 5000: "Sarebbe una cosa enorme" ...