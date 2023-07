Kim mostra i missili vietati a Shoigu | si rafforza l’asse Mosca-Pyongyang

The posti missili vietati a Shoigu: si rafforza l'asse Mosca - Pyongyang appeared first on ...Tale fu per il regime diJong - un la capacità di restare in vita di fronte a quella che viene ... E lo si fa mettendo inl'arsenale. Come da tradizione, Pyongyang non ha preannunciato una ...In attesa della grande parata militare per celebrare il "Giorno della Vittoria", il 70esimo anniversario dell'armistizio della Guerra di Corea , dovemetterà ini suoi nuovi "gioiellini" ...

Corea del Nord, Kim Jong-un mostra a Shoigu i missili e le armi proibite RaiNews

Nell'incontro a Pyongyang con la delegazione russa guidata dal ministro della Difesa, Sergei Shoigu, e dirigenti cinesi, il leader nordcoreano Kim Jong Un ha esibito armamenti che includevano il missi ...Nell'incontro a Pyongyang con la delegazione russa guidata dal ministro della Difesa, Sergei Shoigu, e dirigenti cinesi, il leader nordcoreano Kim Jong Un ha esibito armamenti che includevano il missi ...