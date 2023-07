Kilman | un dettaglio favorisce la trattativa | i Wolves potrebbero cedere

... una volta avvenuto questo che sembra un, il Calcio Napoli sceglierà il nuovo difensore. ...problema della coppa d'Asia a Febbraio) Mavropanos (gioante greco dello Stoccarda) oltre ae ...Un nome balzato in pole position dopo il no del Wolverhampton per Max, per il quale c'è una ... è un attaccante fenomenale, ti spinge a dare sempre di più, a curare ogni'....una tal proposito: la clausola, infatti, non supera i 50 milioni di euro. Siamo piuttosto sui 48 milioni netti più tasse. Per quanto riguarda il sostituto è caldo il nome di Maxma ...

Svolta Kilman: ADL crede che alla fine il Wolverhampton accetterà offerta Tutto Napoli

La ricerca del difensore è stato un viaggio infinito che sta per concludersi. In prima fila c'è Max Kilman, 26 anni, del Wolverhampton ...La ricerca del difensore è stato un viaggio infinito che sta per concludersi. In prima fila c'è Max Kilman, 26 anni, del Wolverhampton ...