Killers of the Flower Moon | l' attesa per il film di Scorsese fa tornare il saggio un bestseller negli USA

L'attesa perofFlower Moon , il nuovo film diretto da Martin Scorsese, ha riportato nella classifica dei bestseller il libro da cui è tratto il progetto, scritto da David Grann. Il saggio è stato ...La stessa sorte non dovrebbe però toccare aofFlower Moon , l'attesissimo nuovo lungometraggio del premio Oscar Martin Scorsese. L'indiscrezione arriva daHollywood Reporter secondo ...- Pubblicità - Secondo quanto riferito, l'imminente film drammatico sulla mattanza occidentale diretto dall'acclamato regista Martin Scorsese e con protagonista Leonardo DiCaprioofFlower Moon non subirà ritardi. Fonti hanno riferito aHollywood Reporter che il film probabilmente non verrà posticipato rispetto alla data di uscita attuale. Le due grandi star ...

Killers of the Flower Moon con Leonardo DiCaprio non subirà ritardi Cinefilos.it

Louis de Zoysa was jailed for the rest of his life with a rare whole life order over the murder of Met Police sergeant Matt Ratana on Thursday - he joins 66 other killers whose appalling crimes saw th ...Dopo la presentazione al Festival di Cannes, il film Killers of the Flower Moon arriverà nei cinema a ottobre e, nell'attesa, il saggio da cui è tratto sta scalando le classifiche dei bestseller.