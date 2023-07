Kiev | Mosca potrebbe colpire le navi civili in Mar Nero Oggi vertice Russia-Africa | Kim riceve Shoigu

La Russia concentra l'attenzione sul Mar Nero per una possibile offensiva sul grano . La Nato e l'Ucraina discutono delle azioni russe, incluso l'abbandono dell'accordo di esportazione di grano e i ......di Stato Usa Blinken ha parlato di 'un ulteriore vantaggio' per la controffensiva di. Ma ... La sua marcia si è fermata a 200 km da. Ed è ancora da chiarire che fine faranno ora lui e i suoi ...Sul fronte militare, Zelensky ha annunciato cheha ricevuto rinforzi per il sistema di difesa ...ha messo nel mirino anche la regione di Sumy, fatta bersaglio di colpi di mortaio e di ...

Allerta Nato e Kiev: "Mosca può colpire nel Mar Nero", aumenta la vigilanza. Le strategie russe RaiNews

Mosca potrebbe ricorrere a provocazioni e colpire navi civili nel Mar Nero per incolpare l'Ucraina, avverte Kiev. La Nato aumenterà la vigilanza nella regione, assicura Stoltenberg. Oggi ...La Russia ha detto di aver "soppresso" due droni ucraini a Mosca, accusando Kiev di aver lanciato un "atto terroristico" sulla capitale russa. "Un tentativo del regime di Kiev di compiere un atto terr ...