Kiev | ' Mosca ha bloccato tutti i porti ucraini'

(Di giovedì 27 luglio 2023) L'Ucraina non dispone di difese antiaeree per proteggere la sua infrastruttura per l'export del grano dagli attacchi russi poichéha"praticamente" del Paese. Lo ha ...

L'Ucraina non dispone di difese antiaeree per proteggere la sua infrastruttura per l'export del grano dagli attacchi russi poichéha bloccato "praticamente tutti i porti" del Paese. Lo ha confermato alla France Presse un portavoce dell'esercito ucraino. "Abbiamo bisogno di una difesa aerea e antimissili", ha rivelato in un'...... lì dovesta provando a contrattaccare. Il leader del Cremlino ha quindi presentato una ...pronta a girare grano ai Paesi africani Pochi giorni fa il governo russo non ha rinnovato l'accordo ...27 lug 16:44: "ha bloccato tutti i porti ucraini" L'Ucraina non dispone di difese antiaeree per proteggere la sua infrastruttura per l'export del grano dagli attacchi russi poichèha bloccato '...

Allerta Nato e Kiev: "Mosca può colpire nel Mar Nero", aumenta la vigilanza. Le strategie russe RaiNews

- KIEV, 27 LUG - L'Ucraina non dispone di difese antiaeree per proteggere la sua infrastruttura per l'export del grano dagli attacchi russi ...Il presidente russo ha parlato nelle scorse ore a margine del forum Russia-Africa organizzato a San Pietroburgo ...