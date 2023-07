Kessie | non solo l’Atletico su di lui | la Juventus teme la Premier

(Di giovedì 27 luglio 2023) Sebbene i campioni della Liga abbiano già trovato un accordo con laper il centrocampista, il Tottenham Hotspur è intenzionato a muoversi per l’ivoriano. Inoltre, Kessié è sedotto dalla possibilità di giocare in Inghilterra Il Barcellona sta cercando di accelerare la partenza dei giocatori che non rientrano nei piani di Xavi Hernández al Ciudad L'articolo

La speranza dei tifosi della Beneamata è chediventi una nuova telenovela, come fu con Lavezzi. Nel frattempo Simone Inzaghi avrebbe richiesto di puntellare il reparto difensivo con l'aggiunta ...E in questa otticac'entrano soltanto le difficoltà nel piazzare Denis Zakaria o l'assenza di offerte convincenti per McKennie. MURO BLAUGRANA -è un calciatore tutt'altro che incedibile ......in missione a Londra col Chelsea La Juventus congela per qualche giorno il complesso affarecon il Barcellona (blaugrana chiedono prestito con obbligo di riscatto da 20 milioni, l'ex Milan...

Perché Kessie non è convinto della Juventus Today.it

La trattativa col Barcellona per Franck Kessie non spicca il volo: il sorprendente piano B fa felici i tifosi Dopo una stagione a tratti disastrosa, in casa Juventus è arrivato il… Leggi ...Altro nome che piace per la fascia destra è quello di Nahuel Molina, nazionale argentino dell'Atletico Madrid valutato dalla società spagnola circa 20 milioni di euro. La Juventus potrebbe lasciar ...