Kering acquista il 30% di Valentino

Leggi su panorama

(Di giovedì 27 luglio 2023) Il gruppoha annunciato l’acquizione di una partecipazione del 30% inper un corrispettivo in contanti pari a 1,7 miliardi. La maison, fondata nel 1960 daGaravani, conta oggi 211 negozi gestiti direttamente in più di 25 paesi, ha registrato ricavi per 1,4 miliardi di euro e un EBITDA ricorrente di 350 milioni di euro nel 2022. Nel 2021,era statoto dal gruppo arabo Mayhoola per 700 milioni di euro.diventerà un azionista significativo nel capitale di, con presenza anche nel consiglio di amministrazione del marchio. Mayhoola rimarrà invece l'azionista di maggioranza con il 70% del capitale, e proseguirà a portare avanti con successo l’implementazione della strategia di elevazione del marchio. L'accordo ...