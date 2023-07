Kering acquisisce il 30% di Valentino per 1 | 7 miliardi di euro

Tra gli obiettivi diBeauté vi è quello di far accelerare lo sviluppo di Creed sul mercato cinese e nel settore del Travel Retail, nonché l'espansione del portafoglio di fragranze femminili, ...Lusso,Creed (Teleborsa) -, colosso francese del settore lusso, ha firmato un accordo per l'acquisizione del 100% di Creed dai fondi controllati da BlackRock Long Term Private ...Tra gli obiettivi diBeauté vi è quello di far accelerare lo sviluppo di Creed sul mercato cinese e nel settore del Travel Retail, nonché l'espansione del portafoglio di fragranze femminili, ...

Moda, Kering annuncia l'acquisizione del 30% di Valentino per 1,7 ... Il Sole 24 ORE

Il gruppo Kering, di cui fanno parte Gucci e altre aziende del lusso come Balenciaga e Bottega Veneta, ha acquisito il 30 per cento di Valentino da ...Il colosso francese del lusso e il fondo qatarino Mayhoola, che controlla la griffe, hanno annunciato un accordo vincolante che prevede l'acquisizione da parte di Kering di una partecipazione del 30% ...