Kaulonia Tarantella Festival 2023 con Gazzè | Mimmo Cavallaro | Modena City

Leggi su spettacolo.eu

(Di giovedì 27 luglio 2023) Torna il, il più importante evento di musica popolare della Calabria, nel cast anche MaxRamblers Dal 23 al 26 agosto a Caulonia (Reggio Calabria), l’estate torna ad accendersi con il, il più importante e storico evento di musica popolare della Calabria, che giunge quest’anno alla sua XXV edizione.Pride: è questo il titolo scelto per l’edizioneche segnerà il primo quarto di secolo per un evento che è ormai appuntamento fisso per migliaia di appassionati di musica popolare provenienti da tutta Italia. Un titolo che sposa pienamente il senso storico ...