Kane | domani una delegazione del Bayern incontrerà il presidente del Tottenham Guardian

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 27 luglio 2023) IlMonaco torna all’attacco per Harry. Ilscrive cheunadi dirigenti del club tedesco volerà a Londra per parlare con ildel, Daniel Levy. Ma la situazione è complicata dal fatto che suc’è ancora l’interesse del Paris Saint-Germain, con Al Khelaifi che ha ottimi rapporti con Levy e con un intermediario di lusso che lavora all’operazione: Pini Zahavi.non ha alcuna voglia di unirsi al Psg, scrive il, ma la presenza del club parigino crea un mercato artificiale per l’attaccante su cui sicuramente Levy farà leva. Ladela Londra sarà composta dall’amministratore delegato, ...