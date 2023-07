Juventus | Fagioli | “Il mister mi ha aiutato a migliorare nell’attenzione a livello difensivo”

(Di giovedì 27 luglio 2023) Nicolòha rilasciato un’intervista a Dazn in vista dell’amichevole trae Milan in programma nella notte in California: “Indossare questa maglia è un onore e motivo d’orgoglio: sei odiato anche quando vai fuori. Da piccolo il mio modello era Pirlo, mentre ora guardo Modric. Lo scorso anno giocammo contro il Real in amichevole e fu incredibile. Prima che tu possa aggredirlo ti ha già tolto la palla dagli occhi“.ha poi aggiunto: “Il ritiro è la parte peggiore della stagione perché bisogna ricominciare. Personalmente credo di essere migliorato in termini di attenzione ae ilha giocato un ruolo importante“. Sempre ai microfoni di Dazn ha parlato anche Timothy Weah: “Vestire la maglia dellaè un sogno che si ...

