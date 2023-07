Juve | il futuro di McKennie può cambiare | col Milan il primo banco di prova per convincere Allegri

Comincia, quindi, una nuova esperienza nel massimo campionato austriaco per Turco, al quale auguriamo tanta fortuna per il. Grazie di tutto, Nicolò!'.Calciomercato Juventus, adesso l'operazione sembra definitivamente saltata. Il giocatore in uscita slitta: tutti i dettagli. La situazione riguardante ildel talentuoso centrocampista svizzero Zakaria continua a essere oggetto di voci e speculazioni, ma sembra che il contatto tra Juventus e West Ham della settimana scorsa non abbia portato ad ...Calciomercato Juventus, smentita totale per ildel Polpo ma restano in piedi altre due opzioni: i dettagli. Le voci di mercato spesso portano con sé speculazioni e ipotesi riguardanti ildei calciatori di spicco. Una di queste voci ha riguardato il centrocampista francese Paul Pogba, con alcune fonti che suggerivano un possibile interesse del Fenerbahce, club turco, nei ...Sampdoria perquisizione in sede: cosa succede con il club blucerchiato, alle prese con nuovi problemi legali, e cosa c'entra la Juventus in questa situazioneIl classe 2004 ha firmato il suo contratto con gli austriaci e l'ha reso noto il club bianconero con un comunicato sul sito ...