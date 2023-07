Juve | continuano i no di Lukaku agli arabi

(Di giovedì 27 luglio 2023) Romelusta continuando a rifiutare le proposte provenienti dall’a Saudita per il suo futuro. I dettSecondo quanto riportato nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Romelucontinua ad aspettare una mossa dellantus per decidere il suo futuro. Nonostante le pressioni da parte del Chelsea, l’attaccante belga sta continuando a rifiutare le proposte provenienti dall’a Saudita. Per sbloccare definitivamente il suo arrivo a Torino, serve però la cessione di Dusan Vlahovic. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNTUSNEWS24

le perquisizioni nella sede della Sampdoria, a Corte Lambruschini, e in altri uffici ... Tra queste, ci sarebbe anche il trasferimento di Emil Audero dallaalla Samp. Le operazioni legate ...... come detto, Arthur ha già lasciato laper approdare alla Fiorentina. Su McKennie ci sono ... E mentre dall'Arabia Sauditaa parlare di forte interesse per il 'Polpo', ecco spuntare una ...Inter Miami e Al - Hilal, invece,a monitorare la situazione. 21:30 26 Luglio Svolta ... il Tottenham vorrebbe sfidare lanella corsa per Franck Kessie. Ad attivare l'operazione degli '...

Contro i rossoneri la sola novità sarà Weah, fiato sospeso per il verdetto Uefa sulla plusvalenze. Il Toro in ansia per Milinkovic Savic ...Al momento non sembra esserci nessuna offerta, pertanto la Juve è costretta a tenerselo: cosa potrebbe succedere.