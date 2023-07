Italia-Usa | Meloni atterrata a Washington

(Di giovedì 27 luglio 2023), 27 lug. (Adnkronos) – La premier Giorgiaè appenaper una ‘due giorni’ ricca di impegni. In agenda il bilaterale con il Presidente statunitense Joe Biden che vedrà nel primo pomeriggio, quando insaranno le 21 di sera. Prima dell’incontro alla Casa Bianca, la premier raggiungerà Capitol Hill per incontrare i leader di gruppi politici del Senato e della Camera dei Rappresentanti. L'articolo CalcioWeb.

LA REPUBBLICA 'Fisco, Fmi boccia l'. Meloni oggi a Washington vede Biden, ma arriva il ... La Fed, la banca centrale, alza ancora i tassi (+0,25%) toccando il punto più alto da 22 anni: il ...E la capogruppo di ForzaLicia Ronzulli ha avvertito che bisogna tornare, se non cominciare ... GOVERNO IN VISIBILIO, ADESSO MELONI INSul viaggio della presidente del Consiglio ...La Casa Bianca: "Pericolosi gli accordi con la Cina" "Spetta all'decidere quando e se uscire - ha detto ieri il portavoce della Casa Bianca John Kirby - anche se tutti i paesi ormai si ...

Meloni alla Casa Bianca da Biden: i temi sul tavolo Adnkronos

Giorgia Meloni è a Washington per incontrare il presidente Joe Biden. In agenda Nordafrica, Cina, Ucraina e futura presidenza italiana del G7. L'incontro col presidente americano è previsto per le 15 ...Meloni e Biden ribadiranno un partenariato a tutto campo, i profondi e duraturi legami tra le rispettive nazioni e il forte interesse a rafforzare i legami ...