Italia-Usa | Meloni alla Casa Bianca da Biden

(Di giovedì 27 luglio 2023) (Adnkronos) – Cina, Ucraina, Africa, atlantismo, migrazioni, crisi dell’Indo-pacifico, accordo del grano, presidenzana del G7. Sono solo alcuni dei temi al centro dell’incontro che vedrà oggi, per la prima volta, Giorgiavarcare la soglia dello studio ovale della, dove ad attenderla troverà il presidente statunitense Joe, che “non vede l’ora di parlarle”, ha assicurato il portavoce del Consiglio nazionale di Sicurezza statunitense John Kirbyvigilia dell’incontro. E’ la prima voltaWhite House per l”underdog’, ma anche la prima di una donnana nelle vesti di presidente del Consiglio. Che conha saputo instaurare un’intesa piena sin dal primo incontro a ...

Registrati per partecipare e scopri i primi ospiti Patrick Zaki è stato graziato e torna in: ... anzi, li fa parlare Vuoi comunicare in modo sicuro con la redazione di WiredWiredleaksRegistrati per partecipare e scopri i primi ospiti Patrick Zaki è stato graziato e torna in: ... anzi, li fa parlare Vuoi comunicare in modo sicuro con la redazione di WiredWiredleaksRegistrati per partecipare e scopri i primi ospiti Patrick Zaki è stato graziato e torna in: ... anzi, li fa parlare Vuoi comunicare in modo sicuro con la redazione di WiredWiredleaks

Joe Biden riceverà Giorgia Meloni alla Casa Bianca alle 15 ora locale, le 21 in Italia, "per riaffermare il forte rapporto tra Stati Uniti e Italia". Lo scrive la Casa Bianca in una nota. (ANSA) ...(Adnkronos) – Cina, Ucraina, Africa, atlantismo, migrazioni, crisi dell’Indo-pacifico, accordo del grano, presidenza italiana del G7. Sono solo alcuni dei temi al centro dell’incontro che vedrà oggi, ...