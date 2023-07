Italia torrida | c’è poco da fare | il ministro tedesco ha ragione e il turismo non sarà l’unico problema

Il massimo assoluto della temperatura ined europea è stato registrato a Siracusa l'11 ... "Ci sono oscillazioni, magari la prossima estate sarà meno, quella tra 5 o 8 anni magari sarà ......i drammi che tanti popoli africani stanno vivendo Scusatemi se mi rivolgo a voi in questa... (Lo scorso anno l'ha esportato armi per un valore di 14 miliardi di euro!). Non conoscendo ...Il tormentone di questaestate è "estremismo". A commento del risultato elettorale spagnolo, gli italici centristi ... In, Elly Schlein e il Pd vengono fatti rientrare in questa cornice, ...(LaPresse) Il caldo torrido e la siccità rappresentano un grosso problema in Afghanistan. La carenza di acqua costringe gli abitanti di Kabul ...Mentre in Italia il Consiglio dei ministri vara il dl Caldo, arriva la Lettera dei 92 scienziati e un nuovo studio dei canadese ...