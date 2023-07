(Di giovedì 27 luglio 2023) Il tecnico piacentino non si nasconde in vista dell’imminente nuova stagione: gli obiettivi sono stati tracciati Giù la maschera. Quando era arrivato nell’estate del 2021 raccogliendo la pesantissima eredità di… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Simone(LaPresse) " Calciomercato.itIl portiere svizzero di proprietà del Bayern Monaco non ... a centrocampo va ancora riempita una casella lasciatadalla scadenza del contratto di ...Il nazionale norvegese potrebbe ricoprire la casella lasciataa destra da Bellanova, non ...l'Inter ha ormai virato con decisione su Trubin e Sommer per il rooster tra i pali di Simone......prossima stagione potrebbe avere un ruolo ancora più importante nello scacchiere di Simone. ... Giuntoli lavora con grande attenzione sulla corsia di destra lasciatadall'addio di Juan ...

Inzaghi vuota il sacco: ora è caos Inter Calciomercatonews.com

In attacco, Inzaghi utilizza Correa insieme a Lautaro. In porta Stankovic: l'Inter ancora deve colmare il vuoto lasciato dalla cessione di Onana al Manchester United. Nell'Al Nassr, l'ex Brozovic ...Blitz nerazzurro e affare che potrebbe sbloccarsi: arriva l'ok di Inzaghi e Ausilio è pronto all'affondo con una offerta irrinunciabile.