Inter | UFFICIALE | si ferma Mkhitaryan

Commenta per primo Henrikh Mkhitaryan non prenderà parte all'amichevole che oggi vedrà l'affrontare l'Al Nassr nel corso dell'Japan Tour. Il centrocampista armeno non andrà neanche in panchina e rimarrà a riposo per un leggero problema fisico che lo costringerà ai box. Si tratta di una lombalgia da sovraccarico che ha ...... ma la comunicazionefa sempre un certo effetto. Ieri (26 luglio) è stato svelato il ... potenziale ovviamente, potrebbe prevedere l'eventuale semifinale controo Fiorentina in gare di ...Le probabili formazioni di- Al Nassr(3 - 5 - 2): Di Gennaro; Bisseck, Acerbi, Bastoni;... accessibile da cellulare e tablet o sul sito. Sky ai canali Sky Sport Calcio (numero ...

Inter, UFFICIALE: Lautaro è il nuovo capitano. L’annuncio in stile… Barbie! fcinter1908

Henrikh Mkhitaryan non prenderà parte all'amichevole che oggi vedrà l'Inter affrontare l'Al Nassr nel corso dell'Inter Japan Tour. Il centrocampista armeno non andrà neanche in panchina e rimarrà a ri ...Alle 12.20 in campo la sfida amichevole tra l’Inter di Inzaghi e l’Al Nassr di Ronaldo in Giappone, ecco le formazioni ufficiali Alle 12.20 in campo la sfida amichevole tra l’Inter di Inzaghi e l’Al ...