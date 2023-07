Inter | solo un pareggio contro l’Al Nassr | a segno Frattesi

(Di giovedì 27 luglio 2023) L’ha pareggiato la sua prima amichevole nella tournée in Giapponedi Cristiano Ronaldo E’ terminata con il risultato di 1-1 l’amichevole trae Algiocata in Giappone. In vantaggio nel primo tempo la squadra dell’Arabia Saudita con il gol di Ghareem. Ildei nerazzurri è arrivato pochi minuti dopo, al 44esimo, con Davide. Il centrocampista segna così il suo primo gol in nerazzurro con un bel colpo di testa su assist di Dumfries. Nella ripresa i nerazzurri hanno provato a vincerla, ma senza successo. Per Cristiano Ronaldo45 minuti in campo.

5' apertura di Bastoni per Gosens che dal fondo in area è generoso ...rimessa laterale 2' azione sulla destra dei Al Ghannam con conclusione finale dal limite del ...

Inter Al Nassr 1-1: gol e highlights dell'amichevole. Prima rete per ... Sky Sport

Nella ripresa classica girandola di cambi da ambo le parti che addormenta solo la partita che si chiude quindi in pareggio. In campo nell’Inter Bisseck per un buon primo tempo così come Frattesi, ...Termina con un pareggio per 1-1 l'amichevole tra l'Inter e l'Al Nassr, prima sfida dei nerazzurri nella tournée in Giappone. (ANSA) ...