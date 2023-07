Inter | senti Frattesi | «Bella sensazione il gol | ma mi auguro ben altro»

(Di giovedì 27 luglio 2023) Davide, centrocampista dell’, ha così parlato del pareggio in amichevole dei nerazzurri con l’Al Nassrvistato daTV, ha così parlato di–Al Nassr Davide, autore del gol del definitivo 1-1. LE PAROLE – «Sicuramente è unaaver segnato, sono contento che sia servito per il pareggio, speriamo di farne quando inizia il campionato. Non è facile giocare con queste temperature, neanche per un tempo, siamo ancora nel pieno della preparazione e i carichi sono pesanti, ci sta che la condizione non sia al massimo ma secondo me abbiamo fatto bene. Con il Paris Saint-Germain sarà un’altra partita come questa, dovremo essere bravi, i ritmi non saranno folli come in Campionato ma dovremmo cercare di ...

1 'Non vedo futuro per Yann Sommer al Bayern'. È categorico Lothar Matthaus nell'analisi offerta a Sky Sport DE , conscio delle voci che vogliono lo svizzero prossimo al trasferimento all': 'Non conosco il contenuto del contratto e non so se Sommer può decidere da solo o se ha bisogno dell'approvazione del Bayern una volta che saprà cosa sta succedendo con Neuer - precisa l'ex

(Inter) Filip Stankovic è sceso in campo nell’undici titolare nella prima uscita della tourneè giapponese contro l’Al Nassr. Un ottimo debutto per il figlio di Dejan, condito dalla soddisfazione di vi ...Il Toro spreca ma corre e propone, Frattesi va subito in goal: Inzaghi esprime moderata soddisfazione per la prestazione contro l'Al-Nassr ...