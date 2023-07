Inter | per Frattesi è buona la prima E Szczesny può liberare Sommer

(Di giovedì 27 luglio 2023) Tacco di Lautaro per smarcare Dumfries , cross dell'olandese, colpo di testa vincente diche non poteva cominciare nel modo migliore la sua avventuraista. A Osaka, il pareggio dei ...

... quando il tecnico ha cambiato sette undicesimi: via De Vrij, Bisseck, Barella, Calhanoglu, Gosens, Dumfries e Correainserire Acerbi, Darmian, Dimarco, Cuadrado, Sensi, Asllani e Thuram. ...Commentaprimo L'saluta di nuovo , momentaneamente, il portiere classe '97 Andrei Ionut Radu . Il Bournemouth ha ufficializzato infatti l'ingaggio in prestito, con diritto di riscatto ad 8 milioni di ...Commentaprimo Davide Frattesi ha segnato il suo primo gol da giocatore dell'nell'1 - 1 con l'Al - Nassr. Al termine della partita, il centrocampista è intervenuto aTV : 'Sicuramente è una ...

Il club sta seriamente pensando di pagare la clausola per Paulo Dybala: l'argentino sostituirebbe il campione gravemente infortunato.L'Inter sempre più vicino a Sommer mentre Genoa e Cagliari lottano per un ex giocatore del Toro, Igor saluta la Serie A ...