Inter | occhi su un difensore ex Milan

(Di giovedì 27 luglio 2023) L'non perde di vista Tiago Djalò. Ilportoghese (classe 2000 ex) è in scadenza di contratto a giugno...

Nicolò Zaniolo è rimasto al Galatasaray, lontano daglima non dal cuore del ct azzurro. Davide Frattesi si calerà nella realtà dell'facendo il salto di qualità rispetto al Sassuolo: di ...Alle 12:30 è in programma il match tra l'e l'Al Nassr dell'ex Marcelo Brozovic. Un'occasione per testare il livello e la condizione di Lautaro e compagni, con glipuntati su Frattesi, che ...... mi sembra un voler chiudere glisulla realtà", ribadisce l'europarlamentare del gruppo S&D. ...e Consiglio) trovare un'intesa su un testo condivisibile per entrambi nel quadro dei negoziati...

L'Inter mette gli occhi su Milinkovic-Savic, ma occhio all'infortunio ... Tag24

I tempi d’arrivo del portiere restano incerti: il Bayern cerca un sostituto e Inzaghi potrebbe avere lo svizzero soltanto al rientro dal Giappone ...Dove vedere Inter-Al Nassrd in TV L'amichevole non sarà trasmessa in chiaro ma si potrà vedere in TV in co-esclusiva su Sky e DAZN per i rispettivi abbonati. Diretta sui canali 202 e 251 della ...