Inter | momenti di riflessione per completare l’attacco – TS

(Di giovedì 27 luglio 2023) Non c’è fretta per la dirigenza dell’in attacco. Dopo la delusione Romelu Lukaku ci si vuole prendere del tempo per valutare i nomi sul mercato. Eccoli di seguito. VALUTAZIONI – L’deveil reparto attaccanti, non solo quello dei portieri. La squadra è priva del suo numero 9, anche se quest’ultimo lo ha preso Marcus Thuram. Romelu Lukaku ha tradito, c’è bisogno di chi lo sostituisca a dovere. Momento perciò die valutazione sui pro e i contro di ogni alternativa. Alvaro Morata è il preferito di Simone Inzaghi, poi a ruota Falorin Balogun, Gianluca Scamacca e Beto, compagno dell’altro obiettivo Lazar Samardzic. fonte: Tuttosport – F.M.-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non ...

L'PER ME E'... - 'Una seconda casa. Quando arrivai, tutti mi hanno trasmesso il loro amore. Non lo dimenticherò mai. Vengo da una famiglia molto umile, ho vissutodifficili da bambino: ...... sarà bello per me farlo in una grande squadra come l'. Non vedo l'ora di giocare a San Siro'. ... 'Spero di incontrarvi presto a San Siro per vivere dei grandi'.A tutti loro, un simbolico dono dell'Club e l'impegno a continuare a collaborare per portaredi sollievo a chi vive consizioni di disagio sociale, economico e di salute. Un accenno alla ...

Lautaro: 'Deluso da Lukaku, non mi ha mai risposto. Ho detto no all ... Calciomercato.com

L'INTER PER ME E'... - "Una seconda casa. Quando arrivai, tutti mi hanno trasmesso il loro amore. Non lo dimenticherò mai. Vengo da una famiglia molto umile, ho vissuto momenti difficili da bambino: ...Mentre l'Inter è alla continua ricerca per profili giusti da inserire nella squadra, allo stesso tempo si guarda anche in casa propria: sistemati alcuni ...