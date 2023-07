Inter | Lautaro | Deluso da Lukaku | voglio vincere lo scudetto da capitano

(Di giovedì 27 luglio 2023) Alla Gazzetta dello Sport il bomber dell'ha parlato a 360° non nascondendo la delusione per l'addio del suo ex compagno di squadra: ' Ci sono rimasto male, è la verità . Anche io ho provato a ...

Sesto anno all'perMartinez , il primo da capitano per l'attaccante argentino, l'uomo a cui si aggrappano i tifosi nerazzurri per vivere un'altra stagione da protagonisti soprattutto dopo l'addio molto ...- Al Nassr, probabili formazioni(3 - 5 - 2) : Di Gennaro; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Frattesi, Calhanoglu, Dimarco;, Thuram. AL NASSR (4 - 4 - 2) : Al - Aqidi; ...OSAKA ( GIAPPONE ) - Dopo i test con il Lugano e la Pergolettese , la nuovadi Simone Inzaghi si appresta ad affrontare l' Al Nassr di Cristiano Ronaldo e del vecchio "...l'intesa con...

La partita Inter - Al Nassr di Giovedì 27 luglio 2023 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido come Amichevole per Club ...L'attaccante dell'Inter Lautaro Martinez ha parlato di obiettivi stagionali e non solo a La Gazzetta dello Sport ...