(Di giovedì 27 luglio 2023) Isono in fibrillazione nelle ultime ore per i contatti tra l’e l’entourage di uno dei campioni nelNon solo Sommer per la porta, l’potrebbe intavolare una trattativa parallela per portare a casa undel. Ai dirigenti nerazzurri sarebbe stato proposto e sul nome si stanno facendo le dovute considerazioni. Va da sé che ilo accoglierebbero a braccia aperte anzi giàdi vederlo in campo. Undelpotrebbe arrivare all’nelle prossime settimane – grantennistoscana.it (fonte foto ANSA)Tutte le altre operazioni hanno subito un rallentamento progressivo: quelle per il difensore centrale, il centrocampista e il centravanti. La priorità è ...

OSAKA ( GIAPPONE ) - Dopo i test con il Lugano e la Pergolettese , la nuovadi Simone Inzaghi si appresta ad affrontare l' Al Nassr di Cristiano Ronaldo e del vecchio "... in attesa dell'di ......pure i cugini dell'in Serie A. Secondo la 'Repubblica', anche Marotta e Ausilio osserverebbero con attenzione gli scenari su Kamada per completare il centrocampo di Simone Inzaghi dopo l'...Dopo l'addio all'e l'al Fenerbahce, Edin Dzeko ha fatto subito vedere le sue doti alla prima gara ufficiale in Conference League Dopo l'addio all'e l'al Fenerbahce, Edin Dzeko ha fatto subito ...

Inter, in arrivo un altro campione del mondo: i tifosi sognano già Grantennis Toscana

SPINEA - Federica Pellegrini e Matteo Giunta sono in attesa del loro primo bebè. Una femminuccia per l'esattezza, pronta - come scherza mamma Fede - a recuperare il suo ...Inzaghi, con l'arrivo di Davide Frattesi in questa sessione di calciomercato, ha così trovato il jolly perfetto per il centrocampo della sua Inter ...