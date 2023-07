Inter | il debito di Zhang verso Oaktree è aumentato a quasi 330 milioni di euro Calcio e Finanza

(Di giovedì 27 luglio 2023) Secondo quanto scrive, ildella famiglianei confronti dia causa dell’accumulo degliessi annui.ha sottoscritto conun finanziamento da 275nel maggio 2021, conessi al 12% e scadenza il 20 maggio 2024. Tale finanziamento, spiega il portale, essendo di tipo Pik, prevede l’aumento dell’esposizione in base agliessi annui: in questa tipologia di prestito, infatti, gliessi non vengono versati anno per anno, ma vengono accumulati nel tempo e il pagamento avviene alla scadenza del contratto di finanziamento. “Nel dettaglio, secondo quanto emerge dai documenti ufficiali ...

Commenta per primo Cresce ildel presidente dell'Steven Zhang nei confronti di Oaktree, fondo californiano, dopo il finanziamento del maggio 2021 utilizzato per il club. Secondo quanto riportato da Calcioefinanza , ...... colui che ha assegnato lo scudetto all', vinto però sul campo dalla Juve. Di Cobolli Gigli ...ereditato dalla vecchia gestione). L'Avvocato era anche veggente quando, ad esempio, disse ...120 milioni dia cui la Juventus dovrà far fronte in questo calciomercato estivo. Come Il '... Lo dimostra l'interesse sempre più concreto per Franck Kessie, vecchio obiettivo dell'e nuovo ...

Inter, aumenta il debito di Zhang verso Oaktree Calcio e Finanza

Cresce il debito del presidente dell'Inter Steven Zhang nei confronti di Oaktree, fondo californiano, dopo il finanziamento del maggio 2021 utilizzato per il club. Secondo quanto riportato da Calcioef ...All'interno della rassegna cinematografica estiva Lagovisioni 2023, venerdì 28 luglio sarà la volta del Associazione Culturale "Cinema povero" che presenterà all'interno del suo Festival Internazional ...