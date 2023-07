Inter | Frattesi | “Ero certo che qui ci fosse il progetto giusto per me”

Leggi su contropiedeazzurro

(Di giovedì 27 luglio 2023) Dopo un finale di stagione contraddistinto da gioie e dolori, come la splendida vittoria in finale di Coppa Italia contro la Fiorentina, ed il pesantissimo k.o. in Champions League col Manchester City, l’di Simone Inzaghi è finalmente pronta a ripartire. Sono giorni di duro lavoro per i nerazzurri, impegnati nella tournée in Giappone, chiamati in data 27 luglio ad affrontare l’Al-Nassr guidato dall’immenso Cristiano Ronaldo, nella splendida e suggestiva cornice dello Yanmar Stadium Nagai di Osaka. Un’amichevole di lusso, che anticiperà di poche settimane l’inizio della Serie A 2023-24, quando i nerazzurri il prossimo 19 agosto, scenderanno in campo per affrontare il Monza di Raffaele Palladino, anch’esso impegnato nel ritiro pre-campionato. Ma soprattutto un’ottima occasione nella quale Simone Inzaghi, darà spazio ai volti nuovi arrivati tra le fila ...