Inter | debito in aumento per Zhang verso il fondo Oaktree – CF

(Di giovedì 27 luglio 2023) La situazione economico-finanziaria della famiglia Suning non ispira grande fiducia per il futuro. C’è una data di scadenza secondo cui l’potrebbe passare ald’investimenti. DEBITI – Per Stevene la famiglia Suning ilcon ild’investimenti americanoè aumentato. Nel 2021 il finanziamento da 275 milioni firmato prevedevaessi al 12% e la scadenza a maggio 2024. All’no del bilancio al 31 dicembre 2022 ilè salito a 329,6 milioni di euro dagli iniziali 292,1 del 31 dicembre 2021. Nel 2022 gliessi sono arrivati a 37,1 milioni, mancano ancora quelli del 2023 e gli ultimi dei restanti mesi del 2024 fino al 20 maggio. Il finanziamento è ...

Cresce il debito del presidente dell'Inter Steven Zhang nei confronti di Oaktree, fondo californiano, dopo il finanziamento del maggio 2021 utilizzato per il club. Secondo quanto riportato da Calcioefinanza

L'Inter ha accumulato un pesante debito finanziario nei confronti della società statunitense Oaktree e sta attraversando una grave crisi economica ...Calcio & Finanza porta alla luce un aggiornamento sulla situazione debitoria dell'Inter, e in particolare del suo presidente Steven Zhang. Da quanto emerge, aumenta il debito della famiglia Zhang nei ...