Inter | cresce la fiducia per Sommer

(Di giovedì 27 luglio 2023) L’continua nella sua trattativa con il Bayern Monaco per il cartellino di Yann. Tutti i dettagli Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de La Repubblica, l’spera di chiudere il discorso Yannentro le prossime 48 ore. Il portiere ha detto sì ai nerazzurri, ma il Bayern Monaco non fa sconti: i bavaresi chiedono i 6 milioni di euro della clausola rescissoria, mentre l’ne offre 4. C’èda parte della società nerazzurra di finalizzare l’acquisto nelle prossime ore.

Le reazioni social dei tifosi nerazzurri dopo la deludente amichevole contro l'Al Nassr sono incentrate su Correa per la pessima prestazione. Bene Cuadrado.Al Nassr-Inter: i tifosi nerazzurri non fanno mancare disapprovazione e critiche sui social per due calciatori in particolare.