Inter | Ausilio partito alla volta del Giappone | il programma ? Sky

(Di giovedì 27 luglio 2023) L’, mentre la squadra è impegnata in tournée con Simone Inzaghi, sta continuando a lavorare sul mercato:del? L’oggi ha affrontato in amichevole l’Al Nassr di Marcelo Brozovic, pur essendo a corto di portieri. Per risolvere la questione legata a Yann Sommer, quindi, PierodelCome riferito da Andrea Paventi a Sky Sport, il ds arriverà direttamente a Tokyo per parlare con il Bayern Monaco e arrivare a una conclusione per il passaggio del portiere.-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile ...

... che non ha risposto presente, insieme all'agente Sebastien Ledure , una volta che l'accordo tra l'e il Chelsea era praticamente fatto. Morale della favola: Zhang,e Marotta inferociti,...Per completare la difesa c'è l'ostacolo AtalantaL'ha l'accordo con Sommer, non ancora però ... con Marotta e(rimasti a Milano) che hanno continuato a lavorare negli ultimi giorni per ...Situazione contrattuale che oltre al Milan stuzzicherebbe la Lazio e negli ultimi tempi pure i cugini dell'in Serie A. Secondo la 'Repubblica', anche Marotta eosserverebbero con ...

Inter, Ausilio è partito alla volta di Tokyo. Domani vertice di mercato con Inzaghi e Marotta TUTTO mercato WEB

Calciomercato Inter, Ausilio raggiunge la squadra a Tokio Piero Ausilio, direttore sportivo dell'Inter, è partito per Tokio per raggiungere la squadra, impegnata nella tournée in Giappone. Secondo qua ...Se hai cliccato su questo articolo stai cercando dove vedere Inter Al Nassr tv streaming, prima amichevole stagionale dei nerazzurri di Simone Inzaghi nella tournée in Giappone. Dopo aver affrontano a ...