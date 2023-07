Inter-Al Nassr | riposo precauzionale per Mkhitaryan

(Di giovedì 27 luglio 2023) Simone Inzaghi dovrà fare a meno dinell’amichevole di oggi, alle 12:20, contro l’Al. L’armeno ex Roma sarà tenuto aa causa di una lombalgia da sovraccarico.che parte con Stankovic in porta, Bisseck ancora titolare con accanto De Vrij e Bastoni, centrocampo titolarissimo con Calhanoglu a fare da Brozovic con Barella e Frattesi ai suoi lati. Esterni Dumfries e Gosens, davanti accanto a Lautaro non c’è Thuram ma Correa. SportFace.

