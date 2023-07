Inter-Al Nassr LIVE | formazioni ufficiali | Lautaro con Correa Bissek contro Brozovic e Ronaldo Si ferma Mkhitaryan

Commenta per primo Henrikh Mkhitaryan non prenderà parte all'amichevole che oggi vedrà l'affrontare l'Alnel corso dell'Japan Tour. Il centrocampista armeno non andrà neanche in panchina e rimarrà a riposo per un leggero problema fisico che lo costringerà ai box. Si tratta di una lombalgia da ......si appresta a vivere il primo vero test match di questo precampionato e lo farà in Giappone a Osaka all'interno dell'Japan Tour affrontando allo stadio Yanmar Field Nagai di Osaka l'Al......"2023 - 07 - 27T08:53:00.452Z","timestampUtcIt":"2023 - 07 - 27 10:53:00+0200","altBackground":false,"title":"Le prossime amichevoli dell'","content":"

Henrikh Mkhitaryan non prenderà parte all'amichevole che oggi vedrà l'Inter affrontare l'Al Nassr nel corso dell'Inter Japan Tour. Il centrocampista armeno non andrà neanche in panchina e rimarrà a ri ...Alle 12.20 in campo la sfida amichevole tra l’Inter di Inzaghi e l’Al Nassr di Ronaldo in Giappone, ecco le formazioni ufficiali Alle 12.20 in campo la sfida amichevole tra l’Inter di Inzaghi e l’Al ...