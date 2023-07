Inter-Al Nassr | la prima in Giappone è anche la prima contro gli ex

(Di giovedì 27 luglio 2023)-Aloggi alle 12.20 ora italiana apre la serie di amichevolinazionali, dopo i primi testLugano e Pergolettese ad Appiano Gentile. Si gioca a Osaka, dove da lunedì mattina la squadra di Inzaghi è in tournée in. DALL’ALTRA PARTE DEL MONDO – Con-Alcominciano le amichevoli di un certo livello. I test ad Appiano Gentile della scorsa settimana,Lugano e Pergolettese, erano poco più di una sgambata. Adesso invece si comincia a fare sul serio, perché la squadra di Simone Inzaghi ha due settimane di lavoro sulle gambe e il livello degli avversari inizia a crescere. Soprattutto perché ci saràil primo dei due freschi ex: Marcelo Brozovic, uno dei tanti acquisti faraonici del calcio ...

ALEX TELLES ALL'ALL'ex terzino dell'arriva a titolo definitivo dal Manchester United, ha firmato un contratto fino al 2025 Nell'ultima stagione ha giocato in prestito al Siviglia

Dove vedere Inter-Al Nassr: come seguire il match in tv e in streaming Dopo i primi due test stagionali ad Appiano contro Lugano e Pergolettese, per l'Inter ha… Leggi .... Tutti i dettagli Il prossimo calciatore a lasciare l’Europa per l’Arabia Saudita sarà Alex Telles. L’ex terzino dell’Inter sta per lasciare il Manchester United dopo l’ultima stagione in prestito al ...