Inter-Al Nassr è passato contro presente Brozovic-Frattesi – TS

(Di giovedì 27 luglio 2023) Questa mattina si giocherà la prima amichevole in Giappone dell’l’Al-di Marcelo. Dai nerazzurri importante la presenza del post-croato, ossia Davide. S– 18 milioni dall’Al-per Marceloprontamente reinvestiti per Davide. I due oggi si scontreranno nella sfida amichevole tra l’e la squadra araba. Un registauna mezzala d’inserimento, gamba e tanti gol. L’esordio dell’italiano è già arrivato con la Pergolettese lo scorso 21 luglio, tra poche ore ci sarà la seconda presenza. Ovviamente i due non sono paragonabili per il ruolo diverso che svolgono. L’addio diè più legato all’exploit di Hakan ...

ALEX TELLES ALL'ALL'ex terzino dell'arriva a titolo definitivo dal Manchester United, ha firmato un contratto fino al 2025 Nell'ultima stagione ha giocato in prestito al Siviglia , con ...Tutte le informazioni sulla data, l'orario e la diretta streaming di- Al, match amichevole valevole per il proseguo dell'avvicinamento dei nerazzurri all'inizio del campionato di Serie A. La squadra guidata da mister Simone Inzaghi è sbarcata in Giappone ......Monterrey - Real Salt Lake (Leagues Cup) - APPLE TV 04.30 Arsenal - Barcellona (Amichevole) - DAZN e SKY SPORT SUMMER 05.00 Portland Timbers - Tigres (Leagues Cup) - APPLE TV 12.15- Al(...

Al Nassr-Inter, Brozovic contro i suoi ex compagni: il pronostico La Gazzetta dello Sport

Fischio d'inizio alle 12.30 allo Yanmar Stadium Nagai di Osaka per la terza partita del precampionato nerazzurro, la prima della tournée in Giappone ...Dove vedere Inter-Al Nassrd in TV L'amichevole non sarà trasmessa in chiaro ma si potrà vedere in TV in co-esclusiva su Sky e DAZN per i rispettivi abbonati. Diretta sui canali 202 e 251 della ...