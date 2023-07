Inter-Al Nassr Amichevole | 27-07-2023 ore 12 | 15 | formazioni ufficiali | quote | pronostici | in diretta su Dazn e Sky | Correa accanto a Lautaro Martinez

(Di giovedì 27 luglio 2023) Dopo gli allenamenti contro Lumezzane e Pergolettese per l’arriva il primo vero test della stagione nel Japan Tour contro l’Alallo Yanmar Field Nagai a Osaka. Una sfida piena di suggestioni contro la squadra di Cristiano Ronaldo e che vede il primo confronto contro Brozovic in maglia avversaria in un momento in cui InfoBetting: Scommesse Sportive e

OSAKA (GIAPPONE) - Esame Cristiano Ronaldo in Giappone per l'di Simone Inzaghi , che oggi (giovedì 27 luglio, ore 12.20 italiane) affronta in amichevole l'Al -di CR7 e dell'ex nerazzurro Brozovic allo 'Yanmar Stadium Nagai' di Osaka. Segui la ...Da Massimo Moratti che cedette la sua amatanel 2013 a Silvio Berlusconi che lasciò il Milan ... a partire da Cristiano Ronaldo che lo scorso anno è stato convinto dall'Al -per una cifra ...OSAKA ( GIAPPONE ) - Dopo i test con il Lugano e la Pergolettese , la nuovadi Simone Inzaghi si appresta ad affrontare l' Aldi Cristiano Ronaldo e del vecchio "amico" Brozovic allo Yanmar Stadium Nagai di Osaka (Giappone) alle 12:20 ore italiane. Nel solito 3 - ...

Inter-Al Nassr amichevole, la probabile formazione di Inzaghi La Gazzetta dello Sport

OSAKA (GIAPPONE) - Esame Cristiano Ronaldo in Giappone per l'Inter di Simone Inzaghi, che oggi (giovedì 27 luglio, ore 12.20 italiane) affronta in amichevole l'Al-Nassr di CR7 e dell'ex nerazzurro ...L'Inter di Inzaghi affronta l'Al Nassr di Ronaldo e Brozovic nella prima amichevole in Giappone. La cronaca Live della partita in Diretta ...